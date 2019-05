„Vesalia hospitalis“ abgebaut : Grüne: Leyensplatz braucht schnell wieder Kunstwerk

FDP und Grüne reagieren auf die neue Umfrage zur Bewertung der Weseler Innenstadt. Die Grünen regen an, auf dem Leyensplatz schnell wieder Kunst aufzustellen. Fraktionschef Ulrich Gorris sagt: „Unsere Fraktion bedauert sehr, dass nach dem Entfernen der Vesalia Hospitalis ein künstlerisches Highlight am Leyensplatz fehlt.

Friedrich Eifert (FDP) regt mehr Rechte für die Gastronomie in der City an. „Gastronomie muss auch mehr Raum eingeräumt werden.“ Grundsätzlich seien die Ergebnisse der Umfrage, bei der Kunden Wesel in vielen Punkten gute Schulnoten gaben, (wir berichteten) positiv zu bewerten. Der Stadtumbau wirke sich positiv aus, meint Eifert. Er kritisiert aber, dass die Betrachtung der Innenstadt nicht differenziert in Kernstadt, Feldmark/Blumenkamp und Fusternberg/Schepersfeld erfolgte, sondern die Ergebnisse als Innenstadt zusammenfasst. „Dies bedarf einer Korrektur.“ Der Bereich vom Leyensplatz bis zur Kreuz-/Korbmacherstraße sei weiter aufzuwerten. Ein Parkleitkonzept müsse entwickelt werden.