Mit dem Auto gegen einen Baum : Drei Schwerverletzte bei Unfall in Brünen

Drei Schwerverletzte bei Unfall in Brünen

Hamminkeln Bei einem Verkehrsunfall in Hamminkeln-Brünen sind am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr drei Männer schwer verletzt worden. Lebensgefahr besteht nicht.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Oberhausen die Straße Zum Voßhövel (L1) aus Richtung Postweg kommend in Fahrtrichtung Raesfelder Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der junge Mann mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Fahrer und zwei weitere Insassen schwer verletzt. Bei den Insassen handelt es sich um einen Duisburger (28) und einen 30-jährigen Mann aus Düsseldorf. Die drei schwer-, aber nicht lebensgefährlich verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Pkw wurde durch den Unfall erheblich beschädigt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an.