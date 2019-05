An der Dresdener Straße : Scheibe als Mutprobe eingeschlagen

Wesel Zwei Jugendliche schlugen am Samstag gegen 4.40 Uhr die Scheiben eines leerstehenden Gebäudes ein. Die Polizei konnte sie nach dem Anruf besorgter Anwohner fassen.

Die zwei Jugendlichen (18 und 16 Jahre alt) gaben an, das Gebäude an der Dresdener Straße als Mutprobe beschädigt zu haben. Zwei Unbekannte hätten sie dazu überredet. Der 16-Jährige verletzte sich an dem Glas so schwer, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Beide Jugendliche hatten Alkohol im Blut. Gegen sie leitet die Polizei nun ein Strafverfahren ein