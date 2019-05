Gleich drei Gebäude besprüht : Sprayer wüten am Wochenende

Sprayer wüten am Wochenende

Wesel Zwei junge Sprayer haben am Wochenende die Fassaden von gleich drei Gebäuden in Wesel besprüht. Die Polizei sucht nun nach ihnen.

Am Samstagabend hatten sich die zwei Jugendlichen an der Fassade eines Ingenieurbüros an der Abelstraße zu schaffen gemacht. Sie begrüßten einen Zeugen mit einem freundlichen „Hallo“. Daraufhin ging der Beobachter davon aus, dass die beiden im Auftrag des Besitzers arbeiteten. Kurz danach entfernten sich die zwei auf einem Roller.