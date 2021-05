Parkende Autos behindern die Feuerwehr : Mit Millimeter-Arbeit zum Einsatz

Jüchen Immer wieder behindern Falschparker Einsatzfahrzeuge, das kostet wertvolle Sekunden. Die Feuerwehr testet deshalb, ob sie überall durchkommt. Mit Flyern macht sie zudem Fahrer auf problematische Situationen aufmerksam.

Linker Außenspiegel, rechter Spiegel, auch einen Blick in den Monitor des Totwinkel-Assistenten – eigentlich wären jetzt mehr als zwei Augen nötig. Thomas Uppenkamp, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Jüchen, versucht mit ganz viel Feingefühl am Lenkrad die neue Feuerwehrleiter durch die Engstelle auf der Weyerstraße zu bugsieren. Links und rechts parkende Autos, dazwischen bleibt gefühlt allemal Platz für einen Pkw. Feuerwehrchef Heinz-Dieter Abels gibt von außen dem Fahrer Zeichen. Dann ist es geschafft, doch in die Lücke zwischen Feuerwehrfahrzeug und Pkw passten nur wenige Blatt Papier.

In diesem Fall ist die Wehr nicht mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Es handelt sich um eine Testfahrt. „Alle Löschzüge und -gruppen testen bei Befahrungen, ob sie mit ihren Fahrzeugen auf den Straßen durchkommen“, sagt Abels. Mindestens drei Meter Durchfahrtsbreite müssten Autofahrer laut Straßenverkehrsverordnung beim Parken Platz lassen. „Allein hätte ich es nicht geschafft“, erklärt Thomas Uppenkamp, der 37-Jährige ist ein erfahrener Maschinist. Bei der Drehleiter handelt es sich mit zehn Metern Länge und 2,50 Metern Breite um das längste Fahrzeug im Fuhrpark. Beachten muss Uppenkamp in Kurven etwa, dass die Leiter mit dem Rettungskorb vorn mehr als einen Meter über das Fahrerhaus hinaus ragt.

Dabei verfügt das Fahrzeug über viel Technik – Servolenkung, Rückfahrkamera und auch einen Totwinkel-Assistenten, der nicht nur beim Erkennen etwa von Radlern, sondern auch bei Rangiermanövern hilft. „Auch unsere Löschfahrzeuge verfügen über Rückfahrkameras“, sagt Abels. Schließlich sind am Heck etwa des Hilfeleistungsfahrzeugs zwei recht sperrige Schlauchhaspeln aufgeprotzt. „Engstellen wie auf der Weyerstraße bereiten aber auch Fahrzeugen des Rettungsdienstes Probleme“, gibt Abels zu bedenken. Weiter geht es, auf der Straße Auf der Löh in Jüchen wartet die nächste Engstelle. Links ein Pkw, rechts die Mauer. Die Durchfahrt ist nur möglich, weil Abels mit der Hand ein flexibles Positionslicht an der Drehleiter umbiegt. Danach klemmt er einen Flyer hinter den Scheibenwischer am Pkw. „Wir kommen zu Ihnen, wenn Sie uns lassen!“ steht darauf, und „Sie behindern mit Ihrem ordnungswidrig abgestellten Fahrzeug den Rettungsverkehr.“ Von rigorosen Parkverboten an engen Stellen hält Abels wenig, „dadurch verlagert sich der Parkverkehr auf andere Stellen. Wir suchen lieber den Dialog mit den Bürgern, machen sie auf die Situation aufmerksam.“ Ist der Fahrer nicht vor Ort, erhält er den Flyer.