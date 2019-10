Feuerwehreinsatz in Hamminkeln : Auto rollt in See – nur wenige Zentimeter am Kopf eines Anglers vorbei

Auto rollt in See – nur wenige Zentimeter am Kopf eines Anglers vorbei

Wesel Der Angler hatte offenbar die Handbremse nicht angezogen. Mit einer Seilwinde wurde das Fahrzeug von der Feuerwehr Oberhausen an Land gezogen.

Ein Angler hat in Hamminkeln kurz nach dem Einschlafen im Zelt eine böse Überraschung erlebt: Sein eigenes Auto rollte in den Weikensee hinein – wenige Zentimeter am Kopf des Anglers vorbei. Vermuteter Grund für das Unglück ist, dass der Angler vergaß, die Handbremse zu ziehen. Der Mercedes rollte in den See und versank nach etwa zwei Minuten in dem See. Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, war das Fahrzeug schon nicht mehr sichtbar. Nur anhand aufsteigender Luftblasen konnten die Einsatzkräfte dann noch erahnen wo das Auto sich befand.