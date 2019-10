Weseler Verwaltung informiert Politik : Esel-Ampel soll jetzt an Esplanade aufgestellt werden

Esel-Ampel soll jetzt an Esplanade aufgestellt werden

Ein grüner Esel soll den Fußgängern an der Kreuzung Esplande/Kreuzstraße künftig deutlich machen, dass sie jetzt losgehen können.

Nach langen Ringen wird Wesel nun doch seine Esel-Ampel bekommen. Im Verkehrsausschuss informierte am Mittwochabend Dezernent Klaus Schütz darüber, dass man die Esel-Fußgängerampel nun doch nicht am Bahnhof, sondern auf der Kreuzung Kreuzstraße/Esplanade installieren werde.

Mehrere Unterredungen mit dem Landesbetrieb Straßen NRW hätten, so Schütz, dazu geführt, dass der ursprüngliche Plan gescheitert sei. Die Ampeln auf der innernstädtischen Kreuzung befinden sich im Gegensatz zum Standort Franz-Etzel-Platz im Besitz der Stadt und haben den Vorteil, dass es dort drei „Signalgeber“ gibt.

Am Bahnhof sollten ursprünglich, damit es nicht zu Missverständnissen kommt, zu den normalen Fußgängerampeln spezielle Esel-Ampeln extra aufgebaut werden. Diese Variante wollte Straßen NRW aus Sicherheitsgründen nicht genehmigen.

Die Verwaltung will kurzfristig einer Spezialfirma den Auftrag erteilen, die vier Streuscheiben mit dem Eselmotiv zu produzieren. Ob die Esel-Ampeln schon in diesem oder doch erst im nächsten Jahr leuchten, dazu will Schütz keine Angaben machen: „Wir wollen uns jetzt auf keinen Termin festlegen.“ Die Kosten sollen insgesamt bei rund 3700 Euro liegen.