Großer Feuerwehreinsatz in Krefeld : Feuer in Albert-Schweitzer-Schule

Feuer in Albert-Schweitzer-Schule

Großer Feuerwehreinsatz in Krefeld

Krefeld An der Albert-Schweitzer-Schule in Krefeld hat es gebrannt. Die Feuerwehr war mit 35 Helfern im Einsatz.

(kj) An der Albert-Schweitzer-Realschule in Krefeld hat es am Donnerstag gebrannt. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften und einem Verstärkungsfahrzeug im Einsatz. Das gab ein Sprecher der Feuerwehr Krefeld auf Anfrage unserer Zeitung bekannt. Verletzt wurde niemand.