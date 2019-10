Expo Real : Weseler Hafen wirbt in München um Firmen

Auf dem Gelände der Delta-Port Häfen Wesel/Voerde steht noch ein Flächenpotenzial von 81 Hektar zur Verfügung. Die Grundstücke sind alle hochwasserfrei angelegt und trimodal erschlossen. Foto: DeltaPort Niederrheinhäfen GmbH

Wesel/München Auf der Immobilienmesse Expo Real, einer internationalen Fachmesse, will die Hafengesellschaft Delta-Port aus Wesel auf sich aufmerksam machen und Investoren locken.

(RP) 81 Hektar Freifläche am Ufer des Rheins, Europas wichtigster Wasserstraße – das ist einmalig zwischen Basel und Rotterdam. Dieses Flächenpotenzial in Kombination mit der trimodalen Anbindung an Wasser, Schiene und Straße ist ein gewaltiges Pfund, mit dem die Weseler Hafengesellschaft Delta-Port wuchern will auf der Expo Real, der internationalen Fachmesse für Immobilien und Investitionen vom 7. bis zum 9. Oktober in München.

Dank des Projekts Eco-Port 813/Cool Corridor herrschen nach Überzeugung von Delta-Port vor allem für Unternehmen aus der temperaturgeführten Logistik optimale Voraussetzungen für eine Ansiedlung. Ein zentrales Thema am Messestand von Delta-Port ist die Nachhaltigkeit: Denn durch eine Verlagerung von Warenströmen aufs Wasser und auf die Schiene lassen sich große Mengen CO 2 einsparen.

Info Kooperation der Häfen am Niederrhein Unter der Dachmarke Delta-Port Niederrheinhäfen kooperieren die Delta-Port-Häfen Stadthafen, Rhein-Lippe-Hafen (Wesel) und Emmelsum (Voerde) eng mit dem NIAG-Hafen in Rheinberg-Orsoy und mit dem Hafen Emmerich.

Der Bedarf an logistisch nutzbaren Grundstücken an Deutschlands Wasserstraßen steigt kontinuierlich an. In Zeiten der Klimadebatte wächst allmählich das Bewusstsein, wie viel CO 2 sich durch die Verlagerung von Warenströmen auf Wasserwegen einsparen lässt, und wie groß der Beitrag der Binnenhäfen für die verkehrspolitische Wende sein kann. Nur: Diese Freiflächen sind begrenzt und entsprechend begehrt. Das gilt ganz besonders für den Rhein. „Die Delta-Port-Häfen können sich daher glücklich schätzen mit einem Flächenpotenzial von 81 Hektar ein sehr attraktives Angebot vorzuhalten“, sagt Delta-Port-Geschäftsführer Andreas Stolte.

Auf der Expo Real in München möchte Delta-Port zeigen, was die Standorte am Niederrhein so besonders machen. Neben ihrer Lage in einem der führenden Logistikstandorte Deutschlands am Rande des „Stauclusters“ Ruhrgebiet/Großraum Köln und ihrer grenzüberschreitenden Funktion an der deutsch-niederländischen Grenze sind das vor allem das Entwicklungspotenzial und die innovativen Projekte in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Projekte wie EcoPort 813, bei dem im Hafen Emmelsum ab 2022 die überschüssige Abwärme der Aluminiumproduktion der Firma Trimet als ressourcenschonende Energiequelle zur Versorgung von Logistikimmobilien genutzt wird. Die CO 2 -neutrale Energie in Form von „Kälte“ oder auch „Wärme“ könnten Investoren für die Versorgung ihrer Immobilien nutzen, heißt es.

