Fluchtfahrzeug mit belgischem Kennzeichen : Diebe stehlen in Voerde Katalysator aus geparktem Auto

Voerde Als ein 52-jähriger sein am Bahnhof in Friedrichsfeld geparktes Auto starten wollte, machte der Motor seltsame Geräusche. Der Voerder ahnte, dass die beiden Männer und die Frau, die er zuvor beobachtet hatte, daran nicht unschuldig waren.

Mit dreisten Dieben bekam es ein 52-jähriger Voerder am Friedrichsfelder Bahnhof zu tun. Der Mann hatte sein Auto am vergangenen Dienstag auf dem Parkplatz Schmaler Weg abgestellt. Als er gegen 17.30 Uhr zurückkehrte, fiel ihm eine junge Frau mit weißer Jacke auf, die wild mit dem Armen gestikulierte. Weiterhin beobachte er einen schwarzen VW Golf, der rückwärts neben seinem Auto in der Parklücke stand. Am Steuer des Wagens saß ein Mann, ein weiterer Mann kam hektisch zwischen dem Golf und dem Fahrzeug des Voerders hergelaufen, warf einen größeren Gegenstand auf die Rücksitzbank des Golfs und stieg ein. Anschließend stieg auch die junge Frau ein.