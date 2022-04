Anmelden zur Führung : Ehemaliger Bergmann führt über Zechengelände

Dinslaken Silvo Magerl arbeitete früher als Kumpel auf der Schachtanlage Lohberg. Nun führt er Besucher über das Zechengelände.

Auf dem Lohberger Bergwerksgelände findet am Sonntag, 24. April, Beginn 15 Uhr, eine Führung unter dem Motto „Arbeiten auffe Zeche“ statt. Silvo Magerl führt die Teilnehmer über das Areal des ehemaligen Bergwerks, auf dem er fast sein gesamtes Arbeitsleben verbracht hat. Er schildert die Arbeitswelt unter Tage. Die Ende 2005 geschlossene Zeche war für viele Bergleute nicht nur eine Arbeitsstätte, sie war oft Lebensmittelpunkt. Bei dem Rundgang erzählt der ehemalige Obersteiger Erlebnisse und Anekdoten, in denen es um viele Aspekte des Arbeitslebens geht, die historische Entwicklung des Bergwerkes, aber auch um schwarze Augenränder, die Kaue, die Steigerstube, die „Anfahrt“ in die Grube, das Malochen unter Tage. Stadtführer Silvo Magerl wuchs in Voerde auf. Der Bergbau prägte sein Leben, er machte dort seine Ausbildung, arbeitete einige Jahre als Schlosser unter Tage, besuchte die Steigerschule und setzte seine bergmännische Karriere als Revier-, Fahr- und zuletzt Obersteiger fort. Heute engagiert er sich unter anderem für das DIZeum im Ledigenheim, das die Geschichte der Zeche Lohberg sowie das Berufs- und Alltagsleben der Bergleute darstellt. Anmeldung zur Führung über die Stadtinformation: Telefon 02064 66-222; E-Mail: stadtinformation@dinslaken.de Der Treffpunkt ist Ledigenheim Lohberg, Stollenstraße 1.