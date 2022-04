Kunststoff ersetzt Stahl : Neue Wasserleitungen für Voerde und Hünxe

Voerde/Hünxe Stahl raus, Kunststoff rein: Im Birken-, Grenz- und Buchweg in Voerde sowie der Weseler Straße in Hünxe erneuert Gelsenwasser für die Stadtwerke Voerde und die Gemeindewerke Hünxe die Leitungen.

Auch die Wasserleitung im Bereich der Weseler Straße in Hünxe wird erneuert – und zwar auf einer Länge von über sechs Kilometern. Vorgesehen sind drei Bauabschnitte, um die Leitung aus Gusseisen zu verlegten. Während die alte Wasserleitung einen Durchmesser von 20 Zentimetern hat, wird die neue über einen Durchmesser von 30 Zentimetern verfügen. Die Arbeiten werden in offener Verlegungsweise durchgeführt, so das Versorgungsunternehmen. Die Planungen für die Weseler Straße sehen vor, dass im Bauabschnitt eins, der eine Länge von 2300 Metern hat, und im Abschnitt zwei mit 1700 Metern Länge die neuen Leitungen bereits in diesem Jahr verlegt werden. Zusammen werden in den ersten beiden Bauabschnitten also vier Kilometer Leitungen verlegt. Mit dem ersten Bauabschnitt ist im Juni des vergangenen Jahres begonnen worden, so Gelsenwasser-Sprecher Andre Ziegert. Das Investitionsvolumen beziffert er auf rund zwei Millionen Euro.