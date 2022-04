Es begann mit Schulpartnerschaft : Dank für Hilfe in Tansania

Dank für Hilfe in Tansania

Dinslaken Kimashuku-Verein Dinslaken unterstützt Schulkinder in Afrika.

Dinslaken hat viele Verbindungen in die Welt. Neben den Städtpartnerschaften mit Agen und Arad gibt es schon seit 25 Jahren auch Verbindungen zwischen Menschen aus Dinslaken und der Gemeinde Kimashuku in Tansania. Diese waren damals aus dem persönlichen Engagement von Renate Posth entstanden, die Leiterin der Moltkeschule war. Zunächst kam es so zu einer Schulpartnerschaft zwischen der Moltkeschule und der Kimashuku Primary School.