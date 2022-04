Jahreshauptversammlung der Schützen : BSV Frohsinn: Werner Rösen als Vorsitzender wiederwählt

Voerde Die Grünröcke des BSV Frohsinn Lippedorf kamen zu ihrer Jahreshauptversammlung in ihrem Vereinsheim an der Willy-Brandt-Straße zusammen.

Nach den Wahlen wurde über ein mögliches Schützenfest unter Pandemiebedingungen beraten. Der BSV wird in diesem Jahr anstatt des Schützenfestes ein Sommerfest mit Königsschießen feiern. Die Feierlichkeiten werden auch in diesem Jahr am dritten Juniwochenende stattfinden. Der Vorstand will die Mitglieder zeitnah informieren. Ebenso beschloss die Versammlung, das Schützenjahr wieder mit den üblichen Vereinsveranstaltungen zu füllen. Werner Rösen machte zum Abschluss der Jahreshauptversammlung noch einmal deutlich, dass es das Bestreben des Vorstandes sei, die Mitglieder wieder zur Teilnahme an Vereinsveranstaltungen zu motivieren. Mit langsamen, kleinen Schritten wolle man wieder Kontakte knüpfen, Traditionen pflegen und Zeit miteinander verbringen.