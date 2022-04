An der Alexandrastraße in Voerde : Nachbarn schlagen Einbrecher in die Flucht

Zwei junge Einbrecher haben aufmerksame Nachbarn in Voerde in die Flucht geschlagen (Symbolfoto). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Voerde Aufmerksame Nachbarn haben am vergangenen Sonntag einen Einbruch in ein Haus an der Alexanderstraße in Voerde verhindert. Die Täter flüchteten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 15.45 Uhr beobachtete eine 65-jährige Voerderin aus ihrer Wohnung heraus, wie sich zwei Unbekannte an der Hauseingangstür einer Doppelhaushälfte an der Alexanderstraße zu schaffen machten. Einer der beiden trug augenscheinlich weiße Einweghandschuhe und versuchte, die Tür aufzuhebeln. Die 65-Jährige holte ihren Mann zur Hilfe und gemeinsam sprachen sie die Unbekannten vom Balkon aus an. Daraufhin flüchteten die Täter in Richtung der Straße Im Waldwinkel. Einer der Verdächtigen ist 15 bis 16 Jahre alt, schlank, 1,70 bis 1,75 Meter groß, er trug eine schwarze Jogginghose mit dicken farbigen Streifen an der Seite, eine schwarze Reißverschluss-Kapuzen-Jacke und weiße Handschuhe.

Der zweite Täter war etwa 14 Jahre alt, schlank, 1,50 bis 1,60 Meter groß, er trug die gleichen Sachen wie der erste Jugendliche.