Vereinsanlage modernisiert : Schützenhaus als Dorftreff herausgeputzt

Hünxe-Krudenburg Die Krudenburger Grünröcke dankten ihren Helfern und Sponsoren, die wesentlich zur Sanierung und Modernisierung der vereinseigenen Stätte für den Schießsport beigetragen haben.

Der „Zahn der Zeit“ geht auch an Gebäuden nicht spurlos vorüber. Diese Erfahrung machten die Krudenburger Schützen auch mit ihrem Schützenhaus, das vor 31 Jahren, drei Jahre nach der im Jahre 1988 erteilten Baugenehmigung, an der Krudenburger Straße 13 in Betrieb genommen wurde und das Vereinslokal Staske im Ortskern ersetzte. Umso mehr freute sich der Vorstand um den Präsidenten Alfred Schüring, als das Land Nordrhein-Westfalen mit seinem Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ landesweit Sportvereine und Sportverbände einlud, Fördergelder für die Modernisierung und Sanierung von Sportstätten zu beantragen.

Zur Deckung der Finanzlücke trugen der Verein und zwei Sponsoren bei. Schützenpräsident Alfred Schüring dankte am Donnerstag der „Sparkassen-Bürgerstiftung für Dinslaken-Voerde-Hünxe“ und den Vertretern der „Ton-Stiftung-Nottenkämper“ für die Beteiligung an der Finanzierung. Zur Abdeckung der erforderlichen Eigenleistung trugen die Schützen bei. Alfred Schüring berichtete von 870 Arbeitsstunden, die von 45 Helfern und Helferinnen ehrenamtlich geleistet wurden; er legte in seiner Rechnung als Mindestlohn 15 Euro und als Facharbeiterlohn 35 Euro pro Stunde zugrunde und kam so zu einer Eigenleistung im Wert von 17.430 Euro. Dass in diese Berechnung auch der Arbeitsanteil einiger Helfer aus den Reihen der „Dorfgemeinschaft Krudenburg“ einfließen konnte, freute den Präsidenten besonders. Viel Lob gab es für den Tief- und Straßenbauer Markus Ostheimer, der nicht nur die Planung und Umsetzung des Terrassenbaus leitete, sondern auch noch einen Bagger zur Verfügung stellte. Dass sich trotz der großen ehrenamtlichen Manpower eine zeitliche Verzögerung bei der Fertigstellung ergab, ist auf die Corona-Pandemie und auf Liefer-Engpässe zurückzuführen. Ein paar Restarbeiten stehen noch an. Die Terrasse soll noch ein Geländer erhalten. Das Gelände am Schießstand muss noch gestaltet und der Feuerschutz am Schießstand soll noch verbessert werden.