Wechsel in Voerde : Rotes Kreuz ist neuer Träger des Voerder Seniorentreffs

Wechsel in Voerde

Voerde Burkhard Loll, der dem Seniorentreff Voerde seit 2018 nach und nach eine Struktur gab, möchte sich aus privaten Gründen zurückziehen.

Seit 20 Jahren gibt es den Seniorentreff Voerde als eine Begegnungsstätte für ältere Menschen mit vielfältigem Angebot. Im Juli 2001 beschloss der Rat der Stadt Voerde in zentraler Lage, eine Begegnungsstätte für die ältere Bevölkerung zu schaffen. So wurden die Räumlichkeiten neben dem Bürgerbüro bezogen.

Burkhard Loll, der dem Seniorentreff seit 2018 nach und nach eine Struktur gab, die in den Jahren immer weiter verfeinert und erweitert wurde, blickt zufrieden zurück. Nun möchte er sich aber aus privaten Gründen zurückziehen. In Zusammenarbeit mit der Stadt Voerde wurden die Bemühungen um eine Weiterführung vorangetrieben. Ein Nachfolger für die Vorstandsarbeit wurde zwar nicht gefunden, dennoch konnte ein neuer Träger gewonnen werden. Das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Dinslaken-Voerde-Hünxe übernimmt den Seniorentreff Voerde offiziell zum heutigen 1. April.

Mit seinen langjährigen Erfahrungen als Wohlfahrtsverband bringt das DRK das notwendige Know-how mit. Im Bereich Seniorenarbeit betreibt es selbst Seniorenclubs in Hünxe, Friedrichsfeld und Drevenack, die immer ein Besuchsmagnet sind. Coronabedingt mussten auch hier in den letzten Monaten die Treffen zurückgefahren werden, doch lassen die Regelungen einen Besuch der Begegnungsstätten wieder zu. Diese Begegnungen sind insbesondere für ältere Menschen, die besonders von der Isolation betroffen waren, ein wichtiger Aspekt im alltäglichen Leben.

Spendenbereitschaft in Voerde ist weiterhin enorm

Auszeichnung in Voerde

Gegenstände aus dem Krieg für Ausstellung in Voerde gesucht

Markus Ivens, DRK-Kreisgeschäftsführer bestätigt, dass es mit der Eingliederung des Seniorentreffs Voerde in den DRK-Kreisverband kleine notwendige organisatorische Änderungen geben wird. Alles in allem sollen die bisherigen Angebote und Veranstaltungen weiterhin bestehen bleiben und sogar ausgebaut werden. Das ehrenamtliche Damenteam wird interdisziplinär von Kerstin Langefeld, DRK-Quartiersmanagerin, in organisatorischen Dingen unterstützt.