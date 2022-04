Langenfeld : Polizei nimmt drei junge Katalysator-Diebe fest

Langenfeld (elm) Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in der Nacht zu Ostermontag drei junge Männer festnehmen konnte. Sie wollen zuvor den Katalysator eines Autos abgetrennt und entwendet haben.

Gegen 2.35 Uhr war ein Anwohner der Hans-Böckler-Straße in Berghausen durch ein lautes Geräusch aus dem Schlaf gerissen worden. Als er aus seinem Fenster schaute, sah er drei junge Männer, die sich mit einem Wagenheber und einer Säge an einem Opel Omega zu schaffen machten. Als das Trio den Zeugen bemerkte, rannte es zu einem grauen Wagen, mit dem es dann in Richtung Düsseldorfer Straße davonfuhr. Die vom Zeugen alarmierte Polizei entdeckte den grauen Pkw kurz darauf. Die drei Männer im Alter von 23, 23 und 20 Jahren wurden festgenommen und zur Wache gebracht. Der abgetrennte Katalysator konnte bislang nicht aufgefunden werden, wohl aber die Tatwerkzeuge.