Erntedankfeier des Heimat- und Geschichtsvereins : „Dankbarkeit und Vertrauen braucht unsere Gesellschaft“

Schermbeck Am Freitagabend fand die vom Heimat- und Geschichtsverein geleitete Erntedankfeier statt. Neben einem musikalischen Programm ging es inhaltlich um den Sinn des Dankens – und was das mit einem zufriedenen Leben zu tun hat.

In seiner Festansprache sprach Rolf Blankenagel über die Sinnhaftigkeit des Dankens. „Wir kaufen unsere Lebensmittel in kleinen oder größeren Geschäften und denken oft gar nicht daran, wofür und warum wir danken sollen“, stellte er fest. „Danken verändert das Leben, das Danken macht froh, wer dankt, der hat entdeckt, dass das Leben nicht nur Hunger und Krankheit bereithält, sondern auch Liebe und Freude“, argumentierte Blankenagel. Danken mache letztlich demütig. Wer danke, dem sei bewusst, dass er sich nicht selbst danke, sondern anderen Menschen und ihrer Arbeit, gleich wie und wo sie getan werde. „Dankbarkeit und Vertrauen“, so Blankenagel, „braucht unsere Gesellschaft so nötig wie das tägliche Brot, trotz aller Probleme, die wir zu bewältigen haben.“