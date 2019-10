160 Passagiere an Bord : Zwei Schiffe auf dem Rhein bei Wesel zusammengestoßen - sieben Verletzte

Wesel In Höhe der Rheinbrücke bei Wesel sind am Dienstagabend zwei Schiffe miteinander kollidiert. Mehr als 160 Menschen mussten von der Feuerwehr gerettet werden, sieben Personen wurden verletzt.

Ein Tankmotorschiff und ein Flusskreuzfahrtschiff mit rund 160 Gästen plus Besatzung sind am Dienstagabend in Höhe der Rheinbrücke Wesel zusammengestoßen.

Um 20.22 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein. Auf Höhe des Rheinkilometers 814 waren die Schiffe miteinander kollidiert. Die Schiffe waren in entgegengesetzte Richtungen unterwegs. Das Tankmotorschiff konnte an der Anlegestelle der Firma Garant festmachen. Das Passagierschiff fuhr bis zum Weseler Stadtsteiger an der Rheinpromenade. In beide Schiffe trat kein Wasser ein.

Das Passagierschiff wurde von einem Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst in Empfang genommen. An Bord wurden insgesamt sieben verletzte Personen versorgt und anschließend in Krankenhäuser in Wesel, Xanten und Emmerich gebracht. Alle Verletzten saßen auf dem unteren Deck im Restaurant und stürzten, als die beiden Schiffe zusammenstießen. Laut Einsatzleiter erlitten sie Prellungen und Schnittverletzungen.

Bei dem Unfall entstand laut Wasserschutzpolizei ein Schaden von rund 150.000 Euro. Beide Schiffe konnten ihre Fahrt später fortsetzen. Wie es zu dem Unfall kam, sei noch Gegenstand von Ermittlungen.

Während der Rettungsarbeiten an Bord des Passagierschiffes sicherte das Feuerlöschboot Wesel das Schiff gegen den Verkehr auf dem Rhein ab. Die Rheinpromenade wurde während des Feuerwehreinsatzes gesperrt. Um 00.12 Uhr wurde der Einsatz laut Feuerwehr beendet.

(siev/dpa)