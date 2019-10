Büderich/Alpen/Sonsbeck : Einbruch-Serie bei Sportvereinen

Büderich/Alpen/Sonsbeck In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in das Vereinsheim des TC Büderich an der Goldsbergstraße sowie bei Sportvereinen in Sonsbeck und Alpen eingebrochen.

Eine auffällige Häufung von Einbrüchen in Sportanlagen hat es in den vergangenen Tagen am linken Niederrhein gegeben. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in das Vereinsheim des TC Büderich an der Goldsbergstraße eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür an der Rückseite des Vereinsheims auf. Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Schränke und Schubladen. Sie nahmen Bargeld und eine Spardose mit. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 1070. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren unbekannte Täter ebenfalls in die Sportanlage des SV Sonsbeck an der Parkstraße eingebrochen. Die Täter nahmen hier unter anderem Bargeld, Laptops und einen Fernseher mit. Im gleichen Zeitraum ist auch in eine Sportanlage an der Fürst-Bentheim-Straße in Alpen eingebrochen worden. Auch bei diesen Einbrüchen nahmen die unbekannten Täter unter anderem einen Laptop mit.