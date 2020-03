In Wesel-Büderich : 14-Jähriger überfällt Bäckerei und wird festgenommen

Büderich Die Polizei hat in Wesel-Büderich einen 14-Jährigen vorläufig festgenommen. Der Schüler hatte eine Bäckerei überfallen. Mit einem Hubschrauber wurde nach ihm gesucht.

Der junge Rheinberger hatte nach Angaben der Weseler Polizei am Freitag die Bäckerei an der Raiffeisenstraße in Büderich überfallen. Gegen 17.40 Uhr hatte der maskierte Schüler eine 55-jährige Angestellte mit einem Messer bedroht und Geld von ihr gefordert. Geistesgegenwärtig schloss die Frau die Kasse – der Täter floh anschließend ohne Beute. Auf der Suche nach ihm setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein. Der 14-Jährige, der sich auf der Flucht seiner Schuhe und seiner Jacke entledigt hatte, wurde von Beamten in einem Gebüsch entdeckt und vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.