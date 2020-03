Wesel/Hamminkeln : Hilfe für Senioren beim Einkauf in Zeiten von Corona

Scala-Chefin Karin Nienhaus hofft, dass in Zeiten von Corona zahlreiche Weseler ein (imaginäres) Solidaritätsticket kaufen, um das Kulturspielhaus zu retten. Es fehlen nämlich die Einnahmen. Foto: Jana Bauch (jaba)

Wesel/Hamminkeln Die Stadt Wesel informiert Montagmittag in einem Live-Stream über Maßnahmen, wie die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden kann.

Wer wissen möchte, welche aktuellen Maßnahmen die Stadt Wesel in Zeiten von Corona plant, kann das am Montag, 16. März, auf der städtischen Homepage unter www.wesel.de in einem Live-Stream mitverfolgen. Denn für 12 Uhr lädt Bürgermeisterin Ulrike Westkamp zu einer Pressekonferenz ein, die in Echtzeit übertragen wird. Bereits seit dem Wochenende sind unter anderem alle Sportplätze und Sporthallen, das Bühnenhaus, die VHS, die Musikschule, die Stadtbücherei, die Museen und das Jugendzentrum Karo geschlossen. Bei Trauungen dürfen maximal 15 Gäste anwesend. So will die Stadt den Maßnahmenplan der Landesregierung umsetzen. Ziel ist es, die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus so weit wie möglich einzudämmen. Bekanntlich sind alle Schulen und Kindergärten ab Montag geschlossen.

Kinderbetreuung im EVK Das Evangelische Krankenhaus in Wesel hat am Freitag extra Räume für die Kinderbetreuung von Mitarbeitern eingerichtet, damit ab Montag Familien von Ärzten und Pflegepersonal versorgt sind und niemand vom Personal wegen häuslicher Betreuung ausfällt. Man will so vorbereitet sein auf den Ausfall von Kindergärten und Schulen. Mitarbeiter haben extra bei Ikea Material eingekauft, um die Räume zu bestücken.

Rotes Kreuz hilft Eltern Der Kreisverband Niederrhein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) will dafür sorgen, dass Mitarbeiter von Polizei, Feuerwehr, von Rettungsdiensten, Ordnungsbehörden etc., die alle in Berufen der sogenannten kritischen Infrastrukturen tätig sind, ihre Kinder gut versorgt wissen. Dazu öffnet der DRK Kreisverband ab Montag alle 16 Kindertagesstätten im Kreis und übernimmt die Betreuung der Kinder von Eltern, die dieser Gruppe angehören – allerdings nur, wenn die Kleinen bisher in einer dieser Tagesstätten angemeldet waren.

WfW: „Keine Kita-Gebüren“ Die Fraktion Wir für Wesel (WfW) fordert angesichts der Schließung aller Kindergärten in Wesel, ab sofort die Einzüge der Gebühren für Kitas und Kindertagespflege einzustellen. In einem Schreiben an die Bürgermeisterin heißt es, dass die aktuelle Situation bei vielen Eltern zu einer ungeklärten Betreuungssituation führe. „Großeltern sollen nicht auf Enkelkinder aufpassen, Arbeitgeber können jetzt nicht alle betroffenen Elternteile in zusätzlichen bezahlten Urlaub schicken.“ Die Betreuung werde zum Großteil durch die Eltern selber erfolgen müssen – und dies mit Hilfe von unbezahltem Urlaub. In dieser Situation müsse die Stadt sofort die finanzielle Belastung der Eltern reduzieren und sich beim Land um die Erstattung der Elternbeiträge bemühen.

Helfernetzwerk Hamminkeln In Hamminkeln hat sich auf Initiative von Sandra Neß und Dirk Bohlen das Corona Helfernetzwerk Hamminkeln zusammengeschlossen. In fast allen sieben Dörfern der Stadt gibt es mittlerweile Ansprechpartner, an die sich Menschen wenden können, die Hilfe benötigen – beispielsweise bei Einkäufen. Oder auch Freiwillige, die gerne Besorgungen für andere erledigen möchten. Weitere Infos erteilt Sandra Neß unter Telefon 02852 508734.

Gindericher unterstützen Älteren Menschen in Ginderich soll ebenfalls geholfen werden. Darauf haben sich der Verein Dorfschule und andere Institutionen des Rheindorfes geeinigt. Unter der Rufnummer 02803 585 können individuelle Anliegen vorgetragen werden. Neben dem bereits etablierten Fahrdienst sind weitere Dienstleistungen und Hilfestellungen möglich. Auch können sich potentielle Helfer unter dieser Rufnummer melden. Der Anschluss ist montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr besetzt. Der Edeka-Markt Jansen bietet einen Lieferservice unter Tel. 02803 282. Der Bestellwert muss mindestens 20 Euro betragen.

Scala bittet um Hilfe Weil in der aktuellen Situation alle Veranstaltungen im Scala abgesagt werden, brechen dem Kulturspielhaus nun sämtliche Einnahmen weg. Scala-Chefin Karin Nienhaus hofft, dass sich möglichst viele Weseler ein (imaginäres) Solidaritätsticket kaufen, um den Erhalt des Hauses zu unterstützen. Info: www.scala-kulturspielhaus.de

(kwn/thh )