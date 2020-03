Medizinischer Mitarbeiter betroffen : Corona-Fall am Marien-Hospital in Wesel

Corona-Fall am Marien-Hospital in Wesel

Wesel Am Marien-Hospital in Wesel ist bei einem Mitarbeiter des medizinischen Personals der Coronavirus nachgewiesen worden. Das Krankenhaus hat Maßnahmen ergriffen, um die Patienten zu schützen.

Ein Mitarbeiter des Marien-Hospitals hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte der Kreis Wesel am Samstagabend mit. Demnach gibt es im medizinischen Personal des Krankenhauses einen Coronal-Fall. „Seit dem ersten Auftreten von Symptomen lässt die betreffende Person die Arbeit im Krankenhaus ruhen“, berichtete der Kreis. Der Krisenstab und das Hospital hätten Maßnahmen zur Sicherheit der Patienten und zur Aufrechterhaltung des notwendigen Krankenhausbetriebs festgelegt, diese würden nun umgesetzt. Weitere Informationen sollen am Sonntag bekanntgegeben werden.

Damit dürfte die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Wesel weiter gestiegen sein. Bis Freitagnachmittag (Stand: 13.25 Uhr) hatten sich 26 Menschen angesteckt. Das waren elf mehr als am Donnerstagnachmittag. In ganz NRW waren es am Samstagnachmittag (Stand: 13 Uhr) rund 1600 Fälle (aktuelle Zahlen finden Sie hier). Vier Menschen sind gestorben (alle aktuellen Entwicklungen in unserem Liveblog).