Hamminkelner SPD nominiert Kandidaten : Landratskandidat spricht vor Genossen

Hamminkeln Die SPD hat ihr Personaltableau für die Kommunalwahl aufgestellt. Es gibt aber offene Fragen: Tritt Bürgermeister Bernd Romanski noch einmal an?

Passend zum Anlass, trafen sich die Delegierten der SPD Hamminkeln im „Roten Raum“ der Begegnungsstätte in Mehrhoog, um ihre Kandidaten für den Rat der Stadt Hamminkeln und den Weseler Kreistag aufzustellen. Ob allerdings Bürgermeister Bernd Romanski noch einmal antritt, wurde an diesem Abend nicht geklärt. Mitte des Jahres erst werde der Bürgermeisterkandidat nominiert, ließ Stadtverbandsvorsitzender Bruno Lipkowsky wissen.

Lipkowsky freute sich, dass von den eingeladenen 31 Delegierten alle erschienen waren. Bei der Versammlung sprach Peter Paic, designierter SPD-Landratskandidat. Er stimmte die Genossen auf den anstehenden Wahlkampf ein. Die SPD habe in Hamminkeln gemeinsam mit Bürgermeister Bernd Romanski (SPD) die Stadt in Sachen Bildung und Sicherheit für alle sicht- und spürbar vorangebracht, meinte Paic. Mit Blick auf die aktuelle politische Auseinandersetzung zur Rathausbebauung in Hamminkeln stellte er fest: „Die Bevölkerung merkt, wer querschießt oder sich opportunistisch verhält.“ Dafür habe es viel Applaus gegeben, freute sich Lipkowsky. Beim noch ausstehenden Termin mit Franz Müntefering, der wegen des Coronavirus verschoben ist, will Paic seine Ziele und Ideen als Landrat für den Kreis Wesel noch einmal ausführlicher präsentieren.