Düsseldorf-Garath : 15-Jähriger nach Überfall auf Frau festgenommen

Düsseldorf Eine Frau ist Anfang vergangener Woche in der Nähe eines Waldstückes in Düsseldorf-Garath von mehreren Jugendlichen überfallen worden. Jetzt konnte ein 15-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden, weitere wurden ermittelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach einem versuchten Raub am Garather Forst im Düsseldorfer Süden am Montag vergangener Woche kann die Polizei einen Erfolg vermelden: Ein 15-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft, weitere Tatverdächtige konnten ermittelt werden.

Bereits in der vergangenen Woche konnte der Jugendliche aus Hilden als Tatverdächtiger ermittelt werden. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, maßgeblich an dem Raubgeschehen am Garather Forst beteiligt gewesen zu sein.

Am Montagabend (11. April) war eine Frau mit ihrem Hund am Waldrand (Am Kapeller Feld - An den Garather Hütten) unterwegs, als sie von den drei Jugendlichen angegangen wurde. Diese hielten die Frau fest und durchsuchten sie. Da sie keinerlei Wertsachen finden konnten, ließen die Täter von der Geschädigten ab. Die Frau erlitt einen Schock. Besonders auffällig war, dass einer der Täter einen Winkelschleifer (Flex) dabei hatte. Ein Weiterer zeigte eine schwarze Schusswaffe.

Der festgenommene 15-Jährige ist bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Außerdem wird gegen ihn wegen einer Raubstraftat im Bereich Hilden ermittelt. Der Tatverdacht in Zusammenhang mit dem Düsseldorfer Fall richtet sich auch gegen einen 16-jährigen Jugendlichen sowie einen 18 Jahre alten Heranwachsenden. Sie befinden sich wegen fehlender Haftgründe auf freiem Fuß. Die Ermittlungen gegen sie laufen weiter.

Nach dem Überfall auf die Spaziergängerin verdichteten sich die Hinweise auf die Gruppe bekannter Jugendlicher aus Hilden. Der Tatverdacht erhärtete sich derart, dass ein entsprechender Haftbefehl erwirkt werden konnte. Bei den weiteren Ermittlungen wurden Beweismittel - darunter die Flex - gefunden. Die Polizei prüft derzeit, inwieweit die Beschuldigten für weitere Straftaten infrage kommen.

(csr)