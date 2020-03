Weseler Marien-Hospital : Arzt aus Kinderklink positiv auf Coronavirus getestet

Wesel Mit zwei Patienten und 24 Mitarbeitern des Marien-Hospitals hatte der Erkrankte Kontakt. Alle wurden mittlerweile getestet. Die Ergebnisse sollen am Montag vorliegen. Das Krankenhaus fühlt sich gut vorbereitet auf eine Vielzahl von möglichen Corona-Patienten.

Im Weseler Marien-Hospital gibt es den ersten bestätigten Corona-Fall – ausgerechnet im medizinischen Personal. Ein Arzt der Kinderklink ist bereits am Freitag positiv getestet worden. Während einer Pressekonferenz am Sonntagvormittag erklärten Marc Achilles, Ärztlicher Direktor des Hospitals, und Krankenhausdirektor Karl-Friedrich von Fürstenberg, dass der Mediziner nach seinem Skiurlaub in Tirol einen Tag lang in der Kinderklinik gearbeitet habe und danach mehrere Tage nicht mehr in der Klink war, um Überstunden abzubauen. Während der Kinderarzt zu Hause war, zeigte er leichte Symptome. Das Ergebnis eines Abstrichs am Freitag zeigte, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut, erklärte von Fürstenberg auf Anfrage.