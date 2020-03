Karl-Jatho-Straße in Wesel : Ärger über falsch geparkte Autos

Karl-Jatho-Straße in Wesel

Dass Autos auf dem Gehweg der Karl-Jatho-Straße unweit des Flachglas-Parkdecks stehen, ärgert Fußgänger. Die Stadt will hier ab Montag Knöllchen verteilen. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Dass Autos wild auf der Wiese und zum Teil auf dem Gehweg zwischen Kreishaus und Ex-Flachglas-Parkhaus an der Karl-Jatho-Straße parken, wurmt Friedhelm Heinzen. Der ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Stadt Wesel kann es nicht fassen, dass die Stadtwacht diesem Treiben kein Einhalten gebietet.

„Da sind doch im nahen Parkhaus zahlreiche Parkplätze frei. Die dreisten Autofahrer sind nur zu faul, um die paar Meter zu gehen“, beklagt Heinzen im Gespräch mit unserer Redaktion. „Der Rasen dort ist völlig kaputt.“ Er sei schon von mehreren Bürgern auf die unhaltbare Situation angesprochen worden. An der Stelle, wo die Autos parken würden, seien 2019 noch Pfosten gewesen. Die sind aber mittlerweile verschwunden.

Die Mitarbeiter der Stadtwacht, von denen Heinzen spricht, gehören zum Weseler Ordnungsamt. Dort hat Gerd Füting das Sagen. Der Fachbereichsleiter erklärt, dass man auf Hinweise wie diesen angewiesen sei. „Wir werden spätestens Anfang nächster Woche eine Politesse zur Karl-Jatho-Straße schicken, die dann dort an Flaschparker Knöllchen verteilt“, so Füting. Jeder, der erwischt wird, muss mindestens 15 Euro an die Stadt überweisen.