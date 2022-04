Raub in Winnekendonk : Unbekannte überfallen 73-Jährigen zuhause

Winnekendonk Sehr rabiat gingen zwei Unbekannte vor, die am späten Abend einen Senior in seinem Haus überfielen. Der Mann konnte fliehen, die Diebe entkamen mit Bargeld.

Einen brutalen Überfall meldet die Polizei aus Winnekendonk. Dort hatte es am Freitagabend spät gegen 22.10 Uhr an der Tür eines Hauses am Pastoratsweg geschellt. Der 73-jährige Bewohner öffnete und sah, dass zwei Unbekannte draußen standen. Bevor er überhaupt reagieren konnte, hatten sich die Männer schon ins Haus gedrängt. Sie bedrohten den Senioren und forderten ihn auf, Geld und Handy auszuhändigen. Dabei drängten sie ihr Opfer in einen hinteren Raum. Der 73-Jährige nutzte aber eine günstige Gelegenheit und flüchtete.