Messerangriff auf 19-Jährigen : 21-Jähriger nach versuchter Tötung in Gelsenkirchen festgenommen

Gelsenkirchen Der 21-Jährige soll in Gelsenkirchen bei einem Streit auf einen 19-Jährigen eingestochen haben. Der junge Mann schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Die Tatwaffe wurde vor Ort beschlagnahmt.

Nach einer Auseinandersetzung in Gelsenkirchen, bei der ein 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde, ist ein 21 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen worden. Er soll am Montagabend mit einem Messer auf den 19-Jährigen eingestochen haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 21-Jährige sollte demnach noch am Mittwoch vor einen Haftrichter kommen. Gegen ihn werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.