Pfarrei St. Ludgerus streicht alle Gottesdienste : Schermbeck reagiert auf Coronavirus

Schermbeck Schule und Kitas schließen bis auf Ausnahmeregelungen. Die Katholische Kirche streicht alle Gottesdienste.

Auch in Schermbeck greifen ab sofort alle angeordneten Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus, wie Bürgermeister Mike Rexforth in einer Presseerklärung am späten Freitagabend mitteilte. Um 0.17 Uhr setzte er in Ergänzung via Facebook einen Post ab. „Auch im Schermbecker Rathaus ist jetzt Feierabend.“ Bis dahin hatte ein Kernteam der Gemeindeverwaltung koordiniert, wie die Abläufe in der Kommune mit rund 13.000 Einwohnern von jetzt an vollzogen werden sollen. Rexforth schrieb, er hoffe, „dass wir gemeinsam in Schermbeck zusammenstehen und solidarisch mit den Menschen sind, für die der Coronavirus eine Herausforderung darstellt.“