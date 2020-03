RP-Serie Lecker essen : Neue Gastronomen starten im Bislicher Fährhaus

Küchenchef Patryk Gawron sowie das Pächterpaar Britta Juffernholz und Arthur Becker (v.l.) sind erfolgreich in Bislich gestartet. Foto: Klaus Nikolei

Wesel-Bislich Das aus Duisburg stammende Pächterpaar Arthur Becker und Britta Juffernholz hat Anfang März das Fährhaus in Wesel-Bislich neu eröffnet. Ihre erste Bilanz fällt höchst erfreulich aus. Auch wenn in Zeiten von Corona die Gästezahl in der Woche zurückgegangen ist.

In das seit Monaten verwaiste Fährhaus, traumhaft direkt am Rheindeich in Wesel-Bislich gelegen, ist seit Anfang des Monats das Leben zurückgekehrt. Küchenmeister Arthur Becker (59) und dessen Lebensgefährtin Britta Juffernholz sind auf der Suche nach einem idyllisch gelegenen Objekt, das sie möglichst bis zum Ruhestand betreiben möchten, am rechten Niederrhein fündig geworden.

Der Zuspruch der Gäste in den ersten Tagen hat die beiden, die zuletzt das Restaurant Am Golfclub in Kamp-Lintfort betrieben haben, überwältigt. „Es sind vor allen an den Wochenenden nicht nur viele Stammgäste aus unserer Heimat Duisburg oder auch aus Mülheim zu uns gekommen, sondern auch zahlreiche Bislicher Privatleute, der Schützenverein und auch der Tennisclub“, schwärmt Restaurantfachfrau Juffernholz, die mit ihrem Lebensgefährten mittlerweile auch im ersten Obergeschoss des Fährhauses wohnt. „Viele Bislicher sind bereits Wiederholungstäter“, ergänzt Arthur Becker. Auch dritten März-Wochenende war im Fährhaus richtig was los. Auch wenn in Zeiten des Coronavirus weniger Gäste da waren, als in den Wochen zuvor. „Vor allem in der Woche gab es jetzt mehrere Reservierungsabsagen“, sagt Britta Juffernholz.

Das Pächterduo ist in der Region bekannt. Unter anderem führte das Paar 17 Jahre lang das Restaurant am Barbarasee im Duisburger Sportpark und fünf Jahre das Haus Dimbeck unweit des Mülheimer Wasserbahnhofes.

In dem vor zehn Jahren von Objekteigentümerin Antje Brdaric und ihrem Mann Thomas, dem früheren Fußball-Bundesliga- und Nationalspieler, eröffneten Restaurant mit der großen Sonnenterrasse, herrscht eine warme Atmosphäre. Das hat zum einen mit der Herzlichkeit zu tun, mit der die neuen Pächter und ihr zehnköpfiges Team die Gäste begrüßen und bewirten. Zum anderen mit der Einrichtung. Britta Juffernholz hat unter anderem – passend zum bevorstehenden Osterfest – die Tische mit Frühlingsblumen und Läufern mit floralen Motiven eingedeckt. Das zuvor leicht kühle Ambiente ist verschwunden. „Wenn ich schon mehr Zeit bei der Arbeit im Restaurant als in der Wohnung verbringe, dann möchte ich es hier auch schön haben“, sagt sie.

Ein nicht unerheblicher Teil der Gäste steuert das Fährhaus nachmittags wegen des von Küchenmeister Becker und Küchenchef Patryk Gawron selbst gebackenen Kuchens an. Beispielsweise der Apfelstrudel braucht den Vergleich mit dem österreichischen Original sicher nicht zu scheuen.

Auf der umfangreichen Speisekarte finden sich neben Klassikern wie Rumpsteaks und Schnitzelvariationen auch Fisch aus Pfanne und Dampfgarer, verschiedene Nudelgerichte, Salate und auch rheinische Spezialitäten wie Sauerbraten oder Rindergulasch (jeweils mit einem hausgemachten Kartoffelklos und Rotkohl), dicke Bohnen mit paniertem Schweinebauch.

Besonders gut liefen, sagt Gastronom Arthur Becker, „unsere Hamburger. Die haben nichts gemeinsam mit den Produkten der großen Fast-Food-Anbieter.“ Der Sylter Royal Burger kommt mit einem Topping von Garnelen in Knoblauch-Asia-Soße daher. Die Rinderhackbulette des Piratenburgers wird bekrönt von einem Senf-Honig-Dip und einer Scheibe Räucherlachs.

Ebenfalls von Anfang an ein Erfolg ist laut Juffernholz das Frühstücksbuffet, das samstags und sonntags ab 9.30 Uhr angeboten wird. Wer wochentags ab 10 Uhr großartig frühstücken möchte, muss vorher telefonisch reservieren.