Gemeindemarketing Schermbeck : Handel profitiert von Gutschein-Boom

Schermbeck Der im Jahr 2016 eingeführte Schermbecker Geschenkgutschein erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Inzwischen gibt es 95 Schermbecker Partnerbetriebe. Das erfuhren die Teilnehmer der Jahreshauptversammlung des Vereins „Wir sind Schermbeck“ als Gemeindemarketing jetzt im Haus Mühlenbrock.

Von den 852 verkauften Gutscheinen profitierte zu 77 Prozent der Handel, zu 14 Prozent die Gastronomie und zu neun Prozent die Dienstleistungen. Insgesamt konnte im vergangenen Jahr ein Umsatz in Höhe von 139.500 Euro von Schermbecker Geschäften erzielt werden. Das spornt den Verein an, den Gutschein künftig auch digital anzubieten, um Interessenten die Möglichkeit zu bieten, den Geschenkgutschein nach Feierabend oder an den Wochenenden zu erwerben. Die Gutscheine werden an sieben Vorverkaufsstellen verkauft: jeweils an zwei Stellen der Volksbank und der Nispa, im Schermbecker Reisebüro, im Foyer des Rathauses und in der Tourist-Info.