Absagen wegen Coronavirus : Bürgerbusse in Hamminkeln fahren vorerst nicht

Bürgerbusse in Hamminkeln fahren vorerst nicht

Die aktiven Mitglieder des Bürgerbusses Mehrhoog werden in den nächsten Wochen ihre Arbeit einstellen. Foto: BBM

Hamminkeln Um die Fahrer und Fahrgäste in Zeiten der Corona-Pandemie nicht unnötig zu gefährden, fahren die Bürgerbusse im Bereich Hamminkeln nicht mehr.

Wegen des Coronavirus stellen die Bürgerbusvereine Mehrhoog und Brünen sowie Wertherbruch/Loikum ihren Linienbetrieb vorläufig ein. „Diese Maßnahme soll dem Schutz der ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer und der Fahrgäste dienen“, teilte Sebastian Burhans vom Verein Bürgerbus Brünen mit. Weitere Informationen zur Dauer der Betriebseinstellungen würden in der kommenden Woche veröffentlicht.

Auch Theresia Weyer als Vorsitzende des Bürgerbusses Loikum/Wertherbruch begründete die Pause: „Wir bedauern dies sehr, können aber nicht die erforderlichen Sicherheitsabstände im Bus einhalten und deshalb keinen Schutz für die ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer sowie für die Fahrgäste gewährleisten. Bei Normalisierung der Lage werden wir uns wieder melden und den Fahrbetrieb aufnehmen.“ Die Jahreshauptversammlung des Bürgerbusvereins Loikum/Wertherbruch, die am 8. April stattfinden sollte, wird auch bis auf weiteres verschoben.

Für das Bürgerbusteam aus Mehrhoog schrieb Karl-Heinz Betker. „Auch in Mehrhoog fährt ab dem heutigen Montag der Bürgerbus nicht mehr.“ Auch dort fällt die Jahreshauptversammlung aus. Betker verweist auf die Allgemeinverfügung von Bürgermeister Bernd Romanski vom 12. März. Da die Begegnungsstätte in Mehrhoog ohnehin geschlossen ist, habe der Verein beschlossen, die Jahreshauptversammlung, zu der für den 18. März in die Begegnungsstätte eingeladen war, abzusagen und auf unbestimmte Zeit zu verschieben.