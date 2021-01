Umbau schreitet voran : Wie das Berliner Tor bald genutzt werden soll

Wesel Die Arbeiten am historischen Denkmal, die insgesamt 267.000 Euro kosten sollen, laufen jetzt schon einige Monate. Der Kulturbereich der Stadt hat sich indes mit der Hanse-Gilde auf ein neues Konzept geeinigt.

Am Berliner Tor stehen die nächsten Schritte des Umbaus an. Nachdem die Aufräumarbeiten in den vergangenen Monaten abgeschlossen wurden, beginnen nun die Sandstrahl- und Malerarbeiten im Innenbereich. Noch in der ersten Jahreshälfte 2021 werden weitere Renovierungsarbeiten beginnen. Unter anderem werden neue Fenster und Türen eingebaut. Die Arbeiten finden im engen Austausch mit der Denkmalschutz-Behörde statt. Das Bauwerk wurde 1982 unter Denkmalschutz gestellt.