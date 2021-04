Kinder in Wachtendonk : Neue Kita-Plätze für Wachtendonk nach Umbau

Wachtendonk Ab sofort sind 28 Kinder in der neuen Kindertageseinrichtung im Schulgebäude der Freien Realschule „Weitsicht“ in Wachtendonk untergebracht.

Die Umbauarbeiten zu einer Kindertageseinrichtung im Schulgebäude der Freien Realschule „Weitsicht“ sind abgeschlossen. Wegen des hohen Bedarfs an zusätzlichen Kindergartenplätzen in der Gemeinde Wachtendonk wurde schnell klar, dass eine Übergangslösung geschaffen werden muss, bis eine neue Kita in Wankum gebaut wird. Erfreulicherweise konnte der Verein „Gänseblümchen“ am 1. April die Betreuung in den neuen Räumen am Schoelkensdyck aufnehmen. Die Kinder und die fünf Erzieherinnen und Erzieher freuen sich über die hell und freundlich gestalteten Räume.