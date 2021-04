St. Gereon in Brachelen : Kreuzigungsgruppe wird restauriert

Brachelen St. Gereon erhält unter anderem eine Unterstützung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Damit wird zumindest ein Teil der Kosten gedeckt.

7500 Euro – mit dieser Summe unterstützt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) die Restaurierung der Kreuzigungsgruppe in der St. Gereonskirche in Hückelhoven-Brachelen. Diese ist eine der Besonderheiten der Kirche. Die aus Eichenholz gefertigte dreiteilige Kreuzigungsgruppe stammt aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Christus wird am Kreuz gezeigt, den Kopf nach rechts geneigt, mit einer Dornenkrone auf dem Haupt und leicht geöffnetem Mund. Ein Lendentuch bedeckt den Körper. An seiner Seite stehen Maria und Johannes. Maria trägt ein bodenlanges Gewand mit Schleier und hat die Hände betend vor der Brust verschränkt. Johannes trägt ebenfalls ein bodenlanges Gewand, hält den Kopf leicht zum Kreuz erhoben und die linke Hand abwehrend vor der Brust.