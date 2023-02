Betrugs-Masche mit Whatsapp „Wie konnte ich nur so dumm sein?“

Seit Tagen schon geht es Elke Adams (Name geändert) schlecht. Zwar ist bei der 65-jährigen Weselerin gesundheitlich alles in Ordnung. Aber sie ist genervt und wütend – wütend auf sich selbst. „Wie konnte mir das nur passieren. Man hört doch überall von diesen Enkeltricks und dass man vorsichtig sein soll. Und dann falle ich selbst auf so etwas herein – ich kann es kaum fassen, wie dumm ich war.“