Nach Katastrophe in Syrien und der Türkei Hilfsaktionen für die Erdbebenopfer

Auch in der Türkisch-Islamischen Gemeinde Rheinberg gibt es eine erste Hilfsaktion. Am Freitag vor dem Freitagsgebet wird an der Moschee an der Annastraße in der Reichelsiedlung traditionell türkische Pizza zubereitet und verkauft. Den Erlös wollen die Gemeindemitglieder komplett spenden. Auch können Kleidung, Decken und andere Sachspenden an der Moschee abgegeben werden. Die Türen seien offen, so dass Spender ihre Kartons oder Säcke mit gut erhaltenem Material dort abstellen können. Sie werden dann umgepackt und so schnell wie möglich mit Lastwagen auf die Reise in die Türkei gebracht.