Prozess am Amtsgericht Wieso ein Weseler für eine Beleidigung drei Monate ins Gefängnis muss

In der Hochphase der Pandemie mussten sich die Teams in den Covid-Testzentren nicht selten so einiges anhören. Beispielsweise von Corona-Leugnern, die, ohne sich testen zu lassen, eine Negativ-Bescheinigung haben wollten. Oder von aggressiven Zeitgenossen, die sich über dies und das und bisweilen auch über die Wartezeit zwischen Test und Ergebnispräsentation beklagt haben. Wer schon vorher ein dickes Fell hatte (oder es sich hat wachsen lassen), war klar im Vorteil. Doch es gibt schließlich auch Menschen, an denen eben nicht jede boshafte Bemerkung abprallt und die unflätige Beschimpfungen sehr persönlich nehmen.