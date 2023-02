Naturschutzgebiet in Wesel Wieso am Schwarzen Wasser Hunderte Bäume gefällt werden

Seit nunmehr fast 30 Jahren ist Christoph Beemelmans als Förster in der Region zuständig, seit vier Jahren im Speziellen auch für das Naturschutzgebiet Schwarzes Wasser in Wesel. Doch noch nie musste der Mitarbeiter des Regionalverbands Ruhr (RVR) Ruhr Grün so viele Telefonate mit wütenden Bürgern führen, noch nie so viele aufgebrachte Spaziergänger beruhigen wie gerade jetzt. Denn dass rund um den bekannten und beliebten Heidesee rund 600 Kiefern innerhalb der Umzäunung gefällt worden sind, bringt viele Naturfreunde in Rage. Manche, vor allem Senioren, haben sogar Tränen in den Augen.