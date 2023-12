Betrüger in Dormagen Die miesesten Abzocke-Tricks und wie man sie vermeidet

„Von den in den vergangenen zwölf Monaten von Cyberkriminalität Betroffenen gibt jeder Zehnte an, Opfer von Messenger-Betrug geworden zu sein. Damit ist diese Form des Betrugs ein nicht zu unterschätzendes Phänomen“, informiert die Polizei in einer ihrer Informationsbroschüren. Das bestätigt auch Claudia Suthor von der Pressestelle der Polizei im Rhein-Kreis Neuss. Aber auch per SMS oder E-Mail und sogar an der Haustür versuchen Betrüger ihr Glück.