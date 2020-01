In Wermelskirchen : Wilde Müllkippe im Eifgen – Verursacher gesucht

In Wermelskirchen

Am Wanderparkplatz im Eifgental wurden Bauschutt, Holzreste, Teppichstücke, Fliesen und anderes illegale entsorgt. Foto: Solveig Pudelski

Wermelskirchen Wie auf einem Präsentierteller liegen Abfälle jeglicher Art aufgetürmt am Rande des Grillplatzes und des Wanderparkplatzes im Eifgental. „Das ist eine Frechheit, dass jemand seinen ganzen Abfall dort abkippt“, meldete sich Claus Füllhase am Bürgermonitor dieser Redaktion.

„Genau am Eingangstor zu den schönen Wanderwegen durchs Eifgental.“ Der Wermelskirchener Hobbyhistoriker und Ehrenamtler in verschiedenen Bereichen ist häufig in diesem Bereich unterwegs, betreut dort einen Fledermausturm. Nach seinen Beobachtungen hatte zunächst jemand Bauschutt abgekippt, „dann wurde dort immer mehr Müll dazu geworfen“, beschreibt Füllhase den Nachahmungseffekt: Wo einmal Müll liegt, kommt immer mehr dazu.