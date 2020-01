Serie So leben die Älteren in Wermelskirchen : Glücklich als mobile Altenpflegerin

Serie So leben die Älteren in Wermelskirchen

Yvonne Dreier arbeitet seit einem guten Jahr beim mobilen Pflegedienst Lutermann & Bister. Die 39-Jährige hat zuvor eine andere Ausbildung gemacht, aber in der Altenpflege ihre Berufung gefunden.

Wermelskirchen Für Yvonne Dreier ist der Pflegeberuf eine echte Herzensangelegenheit. Die 39-Jährige aus Dhünn ist nämlich erst auf Umwege in der Altenpflege gelandet. „Ich habe eigentlich eine Ausbildung als Textilmaschinenmechanikerin gemacht, um 2010 herum bin ich dann aber als ungelernte Pflegehilfskraft in eine stationäre Einrichtung gegangen und habe dort vier Jahre lang gearbeitet“, sagt Yvonne Dreier. Ende 2015 habe sie dann beschlossen, die Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin zu machen. „Ich wurde in Leichlingen ausgebildet, auch in einer stationären Einrichtung. Dort hat man aber auch die verschiedenen Bereiche durchlaufen, zu denen auch die ambulante Pflege gehört“, sagt die 39-Jährige.