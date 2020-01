In Wermelskirchen : “takeFIVE“ – das Kleinkunstabo

Wermelskirchen Fünf ausgewählte Künstler treten von Februar bis Juni in der Katt auf.

(tei.-) Fünf handverlesene Künstler präsentiert Katt-Kulturmanager Achim Stollberg in diesem Halbjahr im Rahmen des Kleinkunstabos „takeFIVE“ in der Katt – zu einem „sensationellen Preis von 55 Euro“ (Stollberg).

Mit dabei ist die Microband aus Italien: Sie ist zum ersten Mal zu Gast in der Katt am Freitag, 13. März. Ihr Programm, Klassik für Dummies, zählt zum Besten, was komische Unterhaltung und Klassik europaweit zu bieten hat. Stollberg: „Ein ganz besonderes Kleinkunst-Bonbon für Wermelskirchen.“ Ebenfalls zum ersten Mal in der Katt ist Jan-Peter Petersen aus Hamburg (Freitag, 5. Juni), der dort schon seit vielen Jahren das „Lustspielhaus Alma Hoppe“ betreibt und mit vielen Größen der deutschen Kabarettszene dortselbst seine Bühne bespielt.