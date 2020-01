Wermelskirchen : Zwei Coverbands bei der Musik-Nacht

Wermelskirchen Der Nachholtermin der im April 2019 wegen Wasserschaden abgesagten Musik-Nacht steht mit dem 25. Januar. Zwei Bands treten auf der Bürgerzentrum-Bühne auf.

Nach dem Schock des Wasserschadens und der dadurch zwangsläufigen Absage der Wermelskirchener Musik-Nacht im vergangenen April sind die Veranstalter nunmehr guter Dinge: Der Neuauflage des Konzertabends im Bürgerzentrum am Samstag, 25. Januar, steht nichts im Weg. „Wir können sogar eingeschränkt das Foyer nutzen, womit die Besucher wie gewohnt von der Telegrafenstraße aus in das Bürgerzentrum kommen und wir die Garderobe öffnen können“, kündigt Centrale-Gastwirt Dirk Götz, der gemeinsam mit Andrea Strunk und Robert Schultz (beide Werbestudio Strunk) die Musik-Nacht und auch die Musik-Tour veranstaltet.

Das für den April 2019 geplante Konzept des Abends setzt das Veranstalter-Trio jetzt am 25. Januar um; zu diesem Termin hätte man alle Beteiligten unter einen Hut gekriegt: Als Hauptact stehen die sechs Musiker der Coverband „Decoy“ auf der Bühne. Als Support gastiert die Formation „Optical Disaster“, die zuletzt bei der Musik-Tour in der Centrale aufspielte, erneut in Wermelskirchen. Vor und nach den Auftritten sowie in den Pausen legt DJ Axel (Hroschek) tanzbare Party-Klänge auf.