Wermelskirchen/Burscheid : Drei Männer nach Pkw-Kontrolle in Gewahrsam

In Burscheid eskalierte eine Polizeikontrolle. Symbolbild /. Foto: dpa/Silas Stein

Burscheid (tei.-) - Nach einer Routinekontrolle sind am frühen Freitagmorgen drei Männer in Gewahrsam genommen worden. Das teilte die Polizei mit. Die Beamten überprüften gegen 1.40 Uhr einen BMW mit vier Insassen in Burscheid.

Bei der Kontrolle fielen starker Alkohol- und Betäubungsmittelgeruch auf.