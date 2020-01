Wermelskirchen : Fit werden mit dem TuS

Wermelskirchen Die guten Vorsätze sollten nicht brach liegen, sondern in die Tat umgesetzt werden – zum Beispiel, wenn es um die Fitness geht. Neue Gesundheits- und Fitnesskurse bietet der TuS Wermelskirchen an.

Darunter auch eine Trendsport-Art: Joy Swing Balance ist ein Ganzkörpertraining auf dem Minitrampolin. Durch die Bewegung auf dem Trampolin wird der ganze Körper in gelenkschonende, harmonische Schwingungen versetzt – jeweils . mittwochs, 19 -20 Uhr, Turnhalle Tente, mit Heidi Herbst, zehn Stunden.

Insbesondere Büromenschen sollte etwas für ihr Kreuz tun zum Beispiel mit der Teilnahme an dem Kursus Rückenfitness ab Freitag, 10. Januar, 9-10.30 in den Räumen Tente 78, auch er läuft über zehn Stunden.“ Mit Haltung durch den Tag“ lautet das Motto eines weiteren Kursus, der am Freitag, 10. Jan. 10.45 – 12.15,Tente 78, angeboten wird.