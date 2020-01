In Wermelskirchen : Seenotrettung polarisiert auch im Bergischen

Seenotretter der SOS Méditerranée im Einsatz. Die Evangelische Kirche (EKD) will sich mit einem eigenen Schiff an der Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer beteiligen. Pfarrer Hartmut Demski (l.) unterstützt die Seenotrettung. Foto: dpa/Renata Brito

Wermelskirchen Auch nach den Morddrohungen gegen Bedford-Strohm unterstützt Superintendent Hartmut Demski die Seenotrettung. Damit stößt er im Kirchenkreis Lennep nicht nur auf Zuspruch. Er setzt auf Dialog.

Die Evangelische Kirche im Bergischen Land will den Aufruf zur Seenotrettung von Geflüchteten auf dem Mittelmeer unterstützen – daran würden auch die Drohungen gegen Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche (EKD), nichts ändern, sagt Hartmut Demski, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Lennep.

Demski teilte im Dezember mit, dass sein Kirchenkreis eine Mitgliedschaft in dem bundesweiten Aktionsbündnis „United4Rescue“ anstrebe. Im Rahmen dieser von der Kirche initiierten Aktion werden Spenden für ein zusätzliches Rettungsschiff auf dem Mittelmeer gesammelt. Vergangene Woche wurde bekannt, dass Bedford-Strohm in Zusammenhang mit seinem Einsatz für dieses Bündnis Morddrohungen erhalten hatte.

Info Die gefährliche Route über das Mittelmeer Zahlen 2019 kamen laut Angaben des UNHCR mehr als 93.745 Menschen über das Mittelmeer nach Europa, 1300 starben bei der Überquerung. Die Zahlen sind stark rückläufig: 2018 kamen noch rund 142.000 Menschen. Akteure Seit März 2019 sind keine Schiffe der Operation „Sophia“ mehr im Einsatz. Die Rettung haben private Organisationen wie SOS Méditerranée, Ärzte ohne Grenzen, oder Sea-Watch übernommen. Grundsätzlich ist der Kapitän eines jeden Schiffes, das in der Lage ist, Hilfe zu leisten und sich in der Nähe des Unglücksorts befindet, zur Seenotrettung verpflichtet.

„Das unterstreicht die Bedrohung, die vorhanden ist“, sagt Demski, auch im Hinblick auf den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der sich für die Aufnahme von Geflüchteten eingesetzt hatte. Einknicken dürfe man deswegen jedoch nicht. Und er weiß, wovon er spricht: Vor sechs Jahren hatte er wegen einer Kollekte für den Bau einer Moschee in Remscheid zahlreiche Hassmails bekommen. „In solchen Situationen braucht man Menschen, die einem den Rücken stärken“, berichtet Demski. Für ihn sei es wichtig gewesen, sich in Gesprächen mit Familie und Freunden, aber auch durch die Auseinandersetzung mit Grundsatzfragen, seiner Überzeugung zu vergewissern.

Auch für sein jüngstes Engagement in der Seenotrettung gebe es in den 17 Gemeinden seines Kirchenkreises neben einem großen positiven Zuspruch ebenfalls Kritik. „Es ist so zerrissen, wie es auch in der Gesellschaft ist“, fasst er zusammen. Immer wieder höre er den Vorwurf, die Kirche mische sich in die Politik ein. „Eigentlich ist die Seenotrettung auch Aufgabe des Staates“, sagt Demski. Seit die EU jedoch die Mission „Sophia“ gestoppt hat, liege diese Aufgabe bei privaten Initiativen. Für ihn stehe die Rettung von Menschen, die um ihr Leben kämpfen, im Vordergrund. Und dass ihnen ein ordentliches Asylverfahren gewährleistet werde.

Er sei bereit, Menschen zuzuhören, die glauben, dass Seenotrettung nicht der richtige Weg ist. „Aber was wir dafür brauchen, ist ein offener Dialog.“ Der finde momentan in den Gemeinden viel zu selten statt. In den vergangenen beiden Jahren sei die Zahl der Kirchenaustritte angestiegen – ob das im Zusammenhang mit dem Engagement für Geflüchtete steht, sei unklar. Fest stehe jedoch, dass es Menschen gibt, denen die Seenotrettung und die verstärkte Migration Sorgen bereitet. Auch Demski sei sich bewusst, dass der verstärkte Zuzug von Geflüchteten eine Herausforderung an unser Miteinander sei. „Das Fatale ist, dass mit diesen Ängsten ein politisches Geschäft gemacht wird.“ Er sehe die Politik in der Pflicht, der Polarisierung in der Gesellschaft entgegenzuwirken.

Hartmut Demski. Foto: Demski