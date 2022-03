Wermelskirchener Schulausschuss diskutiert heftig : Neue Gesamtschule entsteht am Weyersbusch

Die heutige Sekundarschule – die Modulbauweise war mal als Übergangslösung gedacht und dürfte nun Dauerlösung werden. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Die zweite weiterführende Schule soll am Standort der heutigen Sekundarschule ihr Domizil haben. Diese Beschlussempfehlung geht an den Stadtrat. Ein umstrittenes Detail: Die Sekundarschule wird nicht umgewandelt, sondern läuft aus – die Gesamtschule neu gegründet.

Nach langem Ringen um Formulierungen, der mehrheitlichen Abweisung des Grünen-Antrags, die Abstimmung auf die Stadtratssitzung zu vertagen, und sogar einer Sitzungspause, um die einzelnen „Bausteine“ der Entscheidungsempfehlung getrennt votierbar zu machen, stand die Beschlussempfehlung des Schulausschusses an den Stadtrat fest: Die neue Gesamtschule soll am heutigen Standort der Sekundarschule an der Wirtsmühler Straße/Weyersbusch entstehen. Bei drei Gegenstimmen (zwei Grünen, eine Zukunft) fiel diese Entscheidung letztlich mit deutlicher Mehrheit. Als Crux der Diskussion erwies sich die Frage, ob die jetzige Sekundarschule umgewandelt oder die Gesamtschule neu gegründet werden soll.

Die von der Stadtverwaltung vorgelegte Beschlussvorlage formulierte die „Neugründung einer mindestens vierzügigen Gesamtschule“, wogegen sich die Grünen stellten. Die Umformulierung führte zu aufgesplitteten Abstimmungen: Für die Umwandlung der Sekundar- in eine Gesamtschule gab es lediglich vier Stimmen (Grüne, FDP, Zukunft). Um aber nicht „gegen“ eine Gesamtschule votieren zu müssen, verlief die dann zwangsläufige Abstimmung über eine Neugründung einer Gesamtschule einstimmig. Konsequenz daraus: Mit Neugründung der Gesamtschule zum Schuljahr 2023/24 gibt es am Weyersbusch zwei Schulleitungen für die auslaufende Sekundar- und für die neue Gesamtschule. Was mancher als „Schlag ins Gesicht“ des Lehrerkollegiums der Sekundarschule betrachtet: Die heutigen Sekundarschullehrer werden durch die Neugründung nicht „übernommen“, sondern müssen sich neu bewerben, wenn sie an der Gesamtschule unterrichten und damit an „ihrem“ bisherigen Ort des Wirkens längerfristig arbeiten wollen.

info Wie es jetzt weitergeht Entscheidung Der Stadtrat fällt die Entscheidung über die Einrichtung einer Gesamtschule, deren Standort und das Auslaufen oder die Übernahme der Sekundarschule am Montag, 28. März. Zwischen dem 29. März und dem 9. Mai erfolgt die Beteiligung der Nachbarkommunen sowie der Schulkonferenz der Sekundarschule. Ab dem 10. Mai will die Stadtverwaltung die Antragstellung bei der Bezirksregierung einleiten. Anmeldungen Nach einer Vorbereitungsphase zwischen Juni und Dezember erfolgt dann im Februar 2023 das Anmeldeverfahren für die fünften Klassen der neuen Gesamtschule, die ab dem 1. August 2023 startet. Dann beginnt formell die Auflösung der Sekundarschule. Damit die Gesamtschule starten kann, sind mindestens 100 Anmeldungen von Wermelskirchener Kindern nötig.

Ob allerdings das Lehrerkollegium der Sekundarschule den Schülern an der Gesamtschule erhalten bleibt, ist zumindest äußerst fraglich, wie Moritz Lohmann ausführte. Dem Didaktischen Leiter der Sekundarschule war gemeinsam mit Sekundarschuleltern- und -schülervertretern eigens mehrheitlich Rederecht (eine Gegenstimme von der CDU) im Schulausschuss eingeräumt worden. Moritz Lohmann verwies auf eine Umfrage unter den Sekundarschullehrern, die 61 von 81 Pädagogen beantwortet hätten und wonach lediglich „weniger als ein Viertel“ davon bei einer Neugründung zur Gesamtschule wechseln würden: „Es gibt eine hohe Nachfrage nach Lehrern. Wir sind in keiner guten Verhaltensposition für die Nachwuchswerbung.“ Hintergrund ist der Lehrermangel, den auch die Grünen als ein Argument für ihren Antrag auf Umwandlung der Sekundar- zur Gesamtschule anführten.

Bei der CDU war vom noch vor zwei Wochen angekündigten „Schulgipfel“ nichts mehr zu hören. „Unsere Fraktion ist mehrheitlich für eine Realschule. Sollte es im Stadtrat eine Mehrheit für die Gesamtschule geben, werden wir das nicht blockieren“, betonte Monika Müller für die Christdemokraten, die jedoch bei der Einrichtung einer Gesamtschule auf jeden Fall für eine Neugründung wären. Sowohl Müller als auch Jochen Bilstein (SPD), der für seine Meinungsäußerungen als Fraktionschef eden Schulausschussvorsitz vorübergehend an seine Vertreterin Monika Müller übergab, hatten die „schlicht nicht finanzierbaren“ (Bilstein) Kosten für einen Schulneubau an der Rot-Kreuz-Straße betont. Der Technische Beigeordnete Thomas Marner habe inhaltlich gute Gründe geliefert, warum ein Neubau einer Gesamtschule an der Rot-Kreuz-Straße nicht sinnvoll sei, stellte Monika Müller fest. Das sahen Ulrike Schorn-Kussi und Viola Willinghöfer auf Seiten der Grünen anders: „Wir vermissen eine transparente und ausreichend in die Tiefe gehende Wirtschaftlichkeitsanalyse.“ Alternative Finanzierungen sollten bedacht und nicht „so wichtige Entscheidungen auf so schwachen Füßen gefällt“ werden. „Dagegen verwehre ich mich, das finde ich eine Unverschämtheit“, konterte Marner: „Wir haben uns das sehr genau angeschaut.“